Wechsel in Stadtverwaltung Viersen Die letzte Ausschusssitzung von Fachbereichsleiter Harald Droste

Der gebürtige Münsteraner hat an der RWTH Aachen Städtebau studiert und nach einem USA-Aufenthalt zunächst bei der Stadt Kempen gearbeitet. Anschließend prägte Droste in verantwortlicher Position die Stadtentwicklung in Düsseldorf mit, unter anderem als Bereichsleiter in den linksrheinischen Stadtteilen sowie als stellvertretender Abteilungsleiter der städtebaulichen Planung. Seit 2015 ist er Fachbereichsleiter der Stadtentwicklung in Viersen. Droste ist verheiratet und hat drei Kinder.