Wohnung durchsucht Explosion in Viersen – SEK greift ein

Am frühen Freitagmorgen kam es zu einer Explosion in Viersen. Wie die Staatsanwaltschaften Mönchengladbach und Viersen am Morgen bekannt geben, kam es gegen 6 Uhr zu einem SEK-Einsatz wegen erpresserischen Menschenraubes. Ein Durchsuchungsbeschluss wurde vollstreckt. „Zur Ermöglichung des schlagartigen Zugriffs setzte das SEK unter anderem Sprengmittel ein, deshalb kam es zu einer Detonation. Personen wurden dabei nicht verletzt“, so die Staatsanwaltschaften.