Ausstellung im Stadthaus „Orte des Schreckens“ — wie die Nazis Tausende Viersener verstümmelten und töteten

„Wenn man die Opfergruppen in der Nazi-Diktatur quantifiziert, dann stellen in Viersen neben Zwangsarbeitern Menschen, die von den Nazis als ,erbkrank’/geistig behindert angesehen wurden, zahlenmäßig die größte Gruppe dar“, sagt der Vereinsvorsitzende Mirko Danek. „Wir reden von mehreren Tausend Verstümmelten und Getöteten. Wenn sie nicht in Viersen selbst wohnhaft waren, so waren sie jedenfalls untergebracht in der Provinzial Heil- und Pflegeanstalt Johannistal in Süchteln oder in deren Zweigstelle in Waldniel-Hostert.“