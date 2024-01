Experiment in Viersen Bibliothek öffnet erstmals an einem Sonntag – aber ohne Personal

Seit dem Jahr 2019 haben Büchereien in NRW die Möglichkeit, auch an Sonntagen zu öffnen. Praktiziert wird dies etwa in Mönchengladbach, Köln, Düsseldorf und Hamm. Aber: NRW ist eine Ausnahme in der Bundesrepublik. Das soll sich ändern, meint der Deutsche Bibliotheksverband und hat im September die Kampagne „Sonntags in die Bibliothek“ gestartet.