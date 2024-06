Brauchtum in Viersen Erstes Schützenfest in Süchteln-Sittard nach sieben Jahren

Viersen-Süchteln · „Mein Traum ging in Erfüllung“, sagt König Rüdiger Cremers. An diesem Montag findet das Schützenfest in Sittard seinen Abschluss – mit einer besonderen Ehrung.

23.06.2024 , 20:03 Uhr

17 Bilder Fotos vom Schützenfest in Sittard 2024 17 Bilder Foto: Werner Jungblut

Die St.-Sebastianus-Bruderschaft Süchteln-Sittard musste sieben Jahre warten, um endlich wieder ein echtes Schützenfest feiern zu können. Im Bezirksverband Viersen-Süchteln geht die Ausrichtung des Bezirksschützenfestes immer reihum. Und wegen Corona hat es da noch was länger gedauert. Seit Freitag und bis Montag ist es im Sittard aber soweit. Im Mittelpunkt der Festlichkeiten steht König Rüdiger Cremers mit seinen Ministern Jasmin Springer und Christian Rußlies. „Schon als Kind träumte ich davon, einmal Schützenkönig zu sein. Nun ging mein Traum in Erfüllung“, sagt König Rüdiger. Und noch ein Besonderheit gibt es in Süchteln. Weil Rüdiger Cremers offen dazu steht, schwul zu sein, bekam er von seiner Schützenfamilie den Beinamen „Regenbogenkönig“. Aus diesem Grunde schufen die Freunde der Notburga-Schützenbruderschaft eine Königskrone in Regenbogenfarben. Sie ziert nun die Königsburg. Los ging es bei den Sebastianusschützen am Freitag mit einer zünftigen Wiesenparty. Da durften auch das Dirndl und die Lederhose nicht fehlen. Weiter ging es am Samstag mit der Gefallenenehrung und Zapfenstreich sowie einer Parade am Festzelt. Im Festzelt sorgten DJ Yannick und DJ Marc für beste Stimmung beim Sektionsfest. Der Haupttag war aber der Sonntag. Nach der Festmesse im Zelt folgte der Frühschoppen mit ersten Ehrungen. Am Nachmittag dann der große Festzug mit zahlreichen Gastbruderschaften – darunter die St-Hubertus-Schützenbruderschaft Büsbach mit ihrem 2. Brudermeister Josef Hermanns, der Königin Nicole Hermanns, Sohn Yannick und Bezirksprinzessin Fabienne Hermanns. Dieser Kontakt kam über Facebook zustande und soll ausgebaut werden. Nach dem Festzug gab es eine Musikpräsentation und Parade auf der Mosterzstraße. Zum Ausklang sorgte DJ Detlef Belk im Zelt für beste Stimmung. An diesem Montag, 24. Juni, folgt ein Empfang der Gastbruderschaften mit anschließendem Königsgalaball und einer ganz besonderen Ehrung. Hier geht es zur Bilderstrecke: Fotos vom Schützenfest in Sittard 2024

(wj)