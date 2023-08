Medizinische Versorgung in Viersen Erstes pflegerisches Wundzentrum eröffnet

Ein neues Angebot des Viersener Sanitätshauses Lettermann soll den Arzt nicht ersetzen, aber unterstützen. „In fünf Behandlungsräumen versorgen wir hier chronische Wunden“, erklärt Inhaber und Geschäftsführer Matthias Lettermann in den Räumen an der Hauptstraße 19. „Wundstark“, so der Name des neuen Geschäftszweiges, sei keine Ambulanz für Akutwunden, sondern ein pflegerisches Wundzentrum für Menschen mit chronischen und schwer heilenden Wunden wie dem diabetischen Fußsyndrom, nässenden Wunden, Dekubitus, Verbrennungs- oder Tumorwunden. Vier examinierte und zertifizierte Pflege-Wundexperten und eine medizinische Fachkraft verbinden die Wunden in enger Zusammenarbeit mit Haus- und Fachärzten. „Uns war es wichtig, dass wir Hausärzten und Dermatologen die Praxis im besten Sinne wieder leer machen“, sagt Lettermannn.