Schulen in Viersen Bürgerentscheid gescheitert

Dass Bürger direkt über einen Schulausbau entscheiden können, war ein Novum in der Geschichte der Stadt Viersen: Der am Freitag zu Ende gegangene Bürgerentscheid war der erste in Viersen. Der zweite wird im August folgen. Dann können die wahlberechtigten Bürger entscheiden, ob der Primus-Schulversuch in Viersen verlängert wird. Der Stadtrat hatte beschlossen, den Schulversuch zu beenden. Die Initiatoren von „Primus ist Zukunft“ bekamen aber hinreichend Unterstützer-Unterschriften für ein Bürgerbegehren. Am Dienstag, 15. August, sollen die per Briefwahl abgegebenen Stimmen ausgezählt werden. Die Fraktion Bündnis90/Die Grünen unterstützt die Verlängerung des Primus-Schulversuchs. Maja Roth-Schmidt, Sprecherin der Grünen-Fraktion, erklärte am Freitag: „Der Bürgerentscheid bestätigt die Entscheidung des Stadtrats gegen den Ausbau des Grundschulstandorts an der Krefelder Straße. Dennoch bedanken wir uns bei den Akteurinnen und Akteuren, die sich für den Bürgerentscheid engagiert haben.“ Es sei gut und richtig gewesen, „diesen Weg zu gehen, denn Elemente der direkten Demokratie haben in der Kommunalpolitik nicht nur eine Berechtigung, sondern einen besonderen Wert“, so Roth-Schmidt. Sie stärkten die Verantwortung der Einzelnen gegenüber der Gemeinschaft. „Schade nur, dass sich in diesem Fall so wenige Bürgerinnen und Bürger daran beteiligt haben“, sagte die Sprecherin der Grünen-Fraktion. „Wir hoffen und erwarten, dass sich dies beim zweiten Bürgerentscheid ändert, der jetzt zur Primus-Schule ansteht.“