Kita-Plätze in Viersen Erster Blick in Dülkens neue Kita

In den vier Gruppenräumen der Kita Kinderreich stehen schon helle Ahorntische und Stühle, die ersten apfelgrünen Teppiche sind ausgerollt und Küchenutensilien in den Schränken verstaut. „Seit Montag wird hier gewerkelt, geräumt, ausgepackt und gewischt“, sagt Christiane Inderhees, Verbundleiterin der Kitas in Trägerschaft der Jugendhilfe Via Nobis. Noch haben die Handwerker und Kita-Mitarbeiterinnen viel zu tun, so müssen zum Beispiel Garderoben angebracht, Drucker installiert, Möbel aufgebaut und Spielsachen verteilt werden. Doch in knapp zwei Wochen sollen die ersten Kinder die Räume nutzen können: „Wir starten am 1. Juni“, kündigt Inderhees an.