Einkaufsmarkt in Viersen Erneut Streik bei Kaufland

Viersen · Erneut wird an diesem Montag der Einkaufsmarkt „Kaufland“ an der Kanalstraße in Viersen bestreikt. Hintergrund sind die derzeit laufenden Tarifverhandlungen im Einzelhandel.

21.08.2023, 00:01 Uhr

Die Kaufland-Filiale an der Kanalstraße in Viersen wird an diesem Montag erneut bestreikt. Foto: obs/Kaufland

Bereits am Freitag hatte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Beschäftigten zum Streik aufgerufen. Die Kaufland-Geschäftsführung wies darauf hin, dass der Markt trotz der Streikmaßnahmen geöffnet sei. „Selbstverständlich respektieren wir die Teilnahme unserer Mitarbeiter an Streiks.“ Für diesen Montag rief Verdi die Beschäftigten des Marktes erneut zum Streik auf. Hintergrund des erneuten Streiks sind die derzeit laufenden Tarifverhandlungen im Einzelhandel. Die Gewerkschaft fordert in der Tarifrunde 2023 im Einzelhandel NRW 2,50 Euro mehr Gehalt und Lohn pro Stunde. Der Mindeststundensatz soll bei 13,50 Euro liegen. Die Ausbildungsvergütungen sollen um 250 Euro angehoben werden.

(mrö)