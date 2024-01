Staatsschutz ermittelt Erneut Hakenkreuze an Grünen-Geschäftsstelle in Viersen

Vor knapp drei Wochen hatten bislang unbekannte Täter auch das Büro der Viersener Grünen an der Hauptstraße in Viersen attackiert. In der Nacht zur ersten Demonstration der Landwirte im Kreis Viersen wurde die Geschäftsstelle in der Fußgängerzone mit Graffiti beschmiert, auf einem Flugblatt wurden Botschaften wie „Fuck-Ampel“ und „Deutschland zuerst“ hinterlassen. Daneben luden die Täter Mist vor der Grünen-Geschäftsstelle ab und warfen Eier. In derselben Nacht wurden auch die Geschäftsstellen von Grünen, SPD und FDP in Kempen attackiert.