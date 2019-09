Jazzfestival Viersen : Erna Rots Texte und Musik gehen Hand in Hand

Erna Rot spielt im Ali-Haurand-Keller. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Formal in klassischen Songstrukturen bewegt sich die Berliner Sängerin Erna Rot, die mit zwei Auftritten auf sich aufmerksam machen konnte. Hier gehen Text und Musik gekonnt Hand in Hand. Ihre Begeisterung für die deutsche Sprache setzt sie in Texten um, die vom Leben erzählen in all seinen Facetten, über Begegnungen, über angenehme und unangenehme Zeitgenossen, über die Liebe, über Trennung oder Angst.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ottmar Nagel

Die Sprache ist direkt, dann entstehen assoziative Bilder, oft mit lakonischem Unterton. Oder die Freude am Umgang an der Sprache fließt in Texte ein wie „Jürgen“, ein Song dem aussterbenden Vornamen gewidmet.