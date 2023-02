Nachruf Erfinder des Nikolaus-Volkslaufes gestorben

Karl-Adolf Himbert aus Viersen-Hamm ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Er wurde unter großer Anteilnahme auf dem städtischen Friedhof Viersen zu Grabe getragen. Er hinterlässt Frau, zwei Töchter und Enkelkinder. Er war ein Urgestein des Viersener Turnvereins (VTV), dem er fast 70 Jahre angehörte. Für sein großes ehrenamtliches Engagement bekam er den Bürgerpreis des Kreises Viersen. Als er Leichtathletikwart im VTV war, baute er eine große Seniorenläufergruppe auf, die bis zu Deutschen Meisterschaften erfolgreich war. Er bestritt selbst 40 Marathonläufe. Als Sportabzeichenabnehmer ging er mit großem Beispiel voran: Er wiederholte das Sportabzeichen 50 Mal und führte viele – insbesondere Senioren – zum Erwerb des Sportabzeichens und motivierte sie mit einem besonderen Wettbewerb. Er war der Erfinder des Nikolaus-Volkslaufes. Was ihm ebenfalls sehr am Herzen lag, war die Pilgergruppe nach Trier zum Grabe des heiligen Matthias. Er ging 30 Mal mit und als er das nicht mehr konnte, unterstützte er weiter die Pilgerwallfahrt. Er konnte schlecht Nein sagen. Er erklärte es damit, dass er das Sternzeichen Stier sei: „Und das sind die Gutmütigen.“ Text/Archivfoto: off