Historisches Tief bei Erdbeer-Ernte Viersener Landwirte trotzen dem Trend in NRW

Bis Juli wurden in diesem Jahr 26.144 Tonnen Erdbeeren in Deutschland produziert — die geringste Erdbeerernte der letzten zehn Jahre. Das ergeben vorläufige Ergebnisse einer Auswertung des Statistischen Landesamtes NRW. Den Landesstatistikern zufolge hätten Landwirte in den vergangenen Jahren ihre Anbauflächen für Erdbeeren reduziert. Wie sieht es in unserer Region aus?