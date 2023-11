Event in Viersen Wie die Sommerbühne noch zu retten wäre

Es gibt da diesen berühmten Sketch von Loriot, der den Titel „Zimmerverwüstung“ trägt. Er zeigt eine unbeabsichtigte, sich als Kettenreaktion steigernde Demolierung der Saloneinrichtung eines noblen Hauses, an dessen Ende ein völlig verwüstetes Zimmer steht. Wie es dazu kommen konnte? Weil ein einzelnes Bild ein klein bisschen schief hing, und der Versuch, es zu richten, in weniger als drei Minuten ins totale Chaos führte. Schrecklich unterhaltsam ist der Sketch — und beim Blick auf die zertretenen Orangen, die zerbrochenen Kerzen, die zersplitterten Porzellanteller, den zerstörten Sekretär, die schief hängende Stehlampe, den heruntergerissen Vorhang und die auf dem Boden liegenden Fotografien staunt man unweigerlich, wie es eigentlich so weit kommen konnte.