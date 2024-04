Kleinstes Museum Enthüllung in Viersens Kunstszene

Noch ist das „Kleinste temporäre, druckgrafische Museum“ in dem Schaukasten an der Süchtelner Straße 163, verhüllt. Aber am Sonntag, 14. April, Punkt 12 Uhr, offenbart es sein Geheimnis: Dann werden dort zwei Einblätter des Viersener Herausgebers Horst Jansen zu sehen sein.