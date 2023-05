Allergie-Raupe auch im Kreis Viersen Endspurt im Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner

Auch in diesem Jahr ist laut Kreis damit zu rechnen, dass die Raupen des Eichenprozessionsspinners Eichen befallen. Dort fressen sie die jungen Blätter und durchleben mehrere Larvenstadien auf den Bäumen. In dieser Zeit bilden die Raupen Haare, die Nesselgift enthalten und in den Nestern zurückbleiben. Das kann für Menschen gefährlich werden, wenn es zu einem Kontakt kommt und dadurch allergische Reaktionen ausgelöst werden.