Brauchtum in Viersen KG Hoseria verleiht „Goldenes Vierscher Herz“ an Elmar Orta

Die Karnevalsgesellschaft Hoseria erweist seit 1962 verdienten Karnevalisten aus nah und fern eine besondere Ehre und zeichnet sie mit dem „Goldenen Vierscher Herz“ aus. In den ersten Jahren ging die von Heinz Menzel ins Leben gerufene Auszeichnung an so bekannte Karnevalisten wie Willy Millowitsch oder die Mainzer Ernst Neger, Willy Scheu — der Bajazz mit der Laterne — oder Heinz Heuzeroth.