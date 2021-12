Unfall in Viersen : Kind bei Aufprall schwer verletzt

Viersen-Süchtelen Ein elfjähriges Kind wurde in Süchtelen von einem Auto angefahren. Es war über die Rheinstraße gelaufen. Ein Ausweichmanöver blieb erfolglos.

Bei einem Verkehrsunfall erlitt am Nachmittag in Viersen- Süchtelen ein Kind schwere Verletzungen. Der Kreispolizeibehörde Viersen zufolge war am Nachmittag ein 62-jähriger Aufotfahrer aus Krefeld in Viersen-Süchteln über die Rheinstraße in Richtung Tönisvorster Straße unterwegs. In Höhe der Einmündung zum Wiesenweg lief gegen 16 Uhr ein elfjähiges Kind von links nach rechts über die Rheinstraße.