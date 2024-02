Von Baden bis bummeln Elf Tipps für Karnevalsmuffel

10. Neues entdecken! Das barocke Wasserschloss Dyck in Jüchen im Rhein-Kreis Neuss ist einen Ausflug wert. Ein prachtvoller englischer Garten lädt zum Spazieren ein. Wer sich für ein Schlossherr oder eine -herrin fühlen will: Einige Räumlichkeiten sind für Besucher offen, etwa um am Wochenende bis 18. Februar die Ausstellung „International Garden Photographer of the Year“ zu sehen. Parken kostenfrei. Eintrittspreis pro Tag: zehn Euro für Erwachsene; 7,50 für alle Sieben- bis 16-Jährigen; kostenfrei für alle jüngeren. Hunde dürfen an der Leine mitgenommen werden. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags: 10 bis 17 Uhr; Ausstellung am Wochenende: 12 bis 17 Uhr; montags Ruhetag.