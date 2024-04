Betrieb in Viersen-Dülken Tischler Matthias Orths erhält Eisernen Meisterbrief

Die Liebe zum Werkstoff Holz entdeckte Matthias Orths schon als Kind, als er seine erste kleine Werkstatt in der Scheune des elterlichen Bauernhofes in Waldniel-Hehler einrichtete. Mit gerade einmal 13 Jahren begann er bei einem Tischlereimeister in Hardt seine Ausbildung. „Ich wollte etwas Kreatives machen“, sagt er. Keine zehn Jahre später, mit 22, war er der jüngste Tischlermeister im gesamten Bereich der Handwerkskammer Düsseldorf. Als Meisterstück fertigte er einen Wohnzimmerschrank. In einer gepachteten Werkstatt auf der Bistard in Dülken machte er sich selbstständig. Anfangs arbeitete er alleine, bald kam ein Geselle hinzu. Ausbilden durfte Orths damals noch nicht – das war erst ab einem Alter von 24 Jahren erlaubt.