Mobilität in Viersen Einzige Erdgas-Zapfsäule bleibt auf unbestimmte Zeit geschlossen

Wegen einer defekten Zapfpistole hatte die NEW ihre Säule schließen müssen. Die Sicherheitskrallen waren abgerissen. Ohne sie sei ein Betrieb aber nicht zulässig, denn das Erdgas wird mit bis zu 270 bar in den Tank gepumpt, erklärte eine Unternehmenssprecherin. Zwar verfüge der Energieversorger über eine Ersatz-Zapfpistole, doch die war wenige Tage später ebenfalls kaputt gegangen. Seit Ende Juni bereits kann in Viersen kein Erdgas mehr getankt werden. Anfang August hieß es von Seiten der NEW, man arbeite mit Hochdruck an der Reparatur. „Laut Hersteller erwarten wir die erste reparierte Zapfpistole Ende dieser Woche zurück, sodass wir die Anlage dann hoffentlich auch unverzüglich wieder in Betrieb nehmen können“, teilte das Unternehmen Anfang August mit.