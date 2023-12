Einkaufen in Viersen Einzelhandel zufrieden mit Vorweihnachtsgeschäft

Dass das Weihnachtsgebimmel Kunden in die Stadt lockte, empfand Christiane Gilani ebenfalls. „Der Morgen fing sehr schön an, dann hat der Regen die Besucherzahl etwas abflauen lassen“, sagte die Inhaberin von „Geschmackssache“. Zu den besonders beliebten Sachen gehören in ihrem Ladenlokal Porzellanhäuser, die LED-Outdoorleuchten und ein witziges nachhaltiges Produkt aus Dänemark: bunte Spültücher aus Baumwolle, die in die Waschmaschine dürfen. „Wir können feststellen, dass die Kunden Wert auf Beratung legen. Sie haben zudem erkannt, dass sie ihren Teil dazu beitragen können, die Innenstadt zu erhalten. Wir können bislang mehr Kunden als im vergangenen Jahr verzeichnen. Sie gucken nicht nur, sie kaufen auch“, sagte Graziano Ruggeri, Geschäftsführer von Spielwaren Seidel. Bis dato laufe das Weihnachtsgeschäft sehr erfreulich, bemerkte Michael Eichstädt von der Blumeninsel und Vorsitzender der Werbegemeinschaft Viersen aktiv. Runde um Runde war die Bimmelbahn am Samstag voll besetzt. Die in großen Zelten angebotenen Bastelaktionen lockten die Kinder in Mengen an und die Walking Acts ließen die Besucher strahlen, egal ob es sich um den wandelnden Tannenbaum oder den plüschigen Weihnachtsbären mit seinem roten Mantel handelte.