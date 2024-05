Wirtschaft in Viersen Starkes Umsatzplus beim Einzelhandel

Viersens Einzelhändler haben im vergangenen Jahr fast eine halbe Milliarde Euro Umsatz gemacht – ein Umsatzplus gegenüber dem Vorjahr von 6,7 Prozent. Insbesondere die Händler in der Innenstadt von Alt-Viersen zogen Kaufkraft aus dem Umland an. Große Sorgen bereitet die Situation in Dülken. „Maßnahmen sind dringend erforderlich, um den Funktionsverlust des Zentrums zu verhindern“, räumt Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) ein. „Alle Anstrengungen sollten darauf ausgerichtet sein, die Abwärtsspirale zu durchbrechen“, sagt sie. In der kommenden Woche wird die Situation des Viersener Einzelhandels Thema im Wirtschaftsförderungsausschuss. Die wichtigsten Fragen und Antworten.