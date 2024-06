Heimatliebe Einwohner sehen Sauberkeit kritisch

Mit ein Punkt, an dem sich der Wohlfühlfaktor festmachen lässt, ist die Sauberkeit im Stadtgebiet. „Wie bewerten Sie die Sauberkeit in Ihrem Wohnort?“, wollten wir wissen. Die wurde in den Kommunen des Westkreises nicht mehr gut bewertet, sondern nur mehr „befriedigend“. Unterm Strich gab’s die Schulnote 2,9. Woran das liegt? Die Viersenerin Eva Schmitter sagt: „Der aktuelle Zustand wirkt vielerorts wenig einladend. Überall wächst Unkraut, Müll liegt neben den Glascontainern.“ Sie ist sich sicher: „Das hinterlässt einen traurigen und ungepflegten Eindruck, der unserer Rolle als gastgebendes Land der Europameisterschaft in keiner Weise gerecht wird.“ Ein wenig mehr Pflege bei der Pflege des öffentlichen Raumes könne einen großen Unterschied machen, ist sie überzeugt.