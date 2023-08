Erlös für Kinder im Kreis Viersen Diese Tattoo-Charity-Aktion ist für den Allerwertesten

Zielke war sofort dabei und brachte Buddha ins Spiel: „Wir haben zu zweit philosophiert, und ich dachte sofort, wir brauchen noch jemanden. Am besten den Buddha.“ Jetzt haben die Drei eine neue verrückte Spendenaktion ausgeheckt: Wer die höchste Spende für einen der drei anbietet, darf sich ein Motiv aussuchen, das dieser dann als Tattoo bekommt. Nicht auf den Arm, die Wade oder den Rücken, „sondern auf den Pöppes“, erklärt Hoffmann: „Nach der spontanen Aktion 2022 war klar, wir machen noch was und mit Tattoo. Am besten auf den Po, das erzeugt die größere Aufmerksamkeit.“