Kunstszene in Viersen Eine neue Galerie in der Südstadt

Genau das tut er auch in Viersen. Nun hat er viel Zeit zum Malen – nur die Ausstellungsmöglichkeiten fehlten. Also kam der Plan, eine eigene Galerie zu eröffnen. „Ein Künstler möchte sich präsentieren, ein Bild muss gezeigt werden und hier in Viersen gibt es wenige Möglichkeiten.“ Damit nicht genug: Wulff möchte Künstlerkollegen und -kolleginnen anbieten, seine Räume an der Hauptstraße 148 für die Präsentation ihrer Arbeiten zu nutzen. Kreative Kindergeburtstagsfeiern bietet er an, im hinteren Bereich ist genügend Platz für Malaktionen. Auch Lesungen könnten dort in der Galerie stattfinden. Eine Malnacht für alle Interessierten plant er für Anfang Februar 2024. Er könnte sich auch vorstellen, dass Firmen im Rahmen einer Teambildungsmaßnahme eine kreative Aktion buchen oder Privatpersonen ihre Feiern dort veranstalten – mit den Bildern im Hintergrund.