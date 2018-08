Einbruch in Viersen : Einbruch an der Moselstraße

Viersen Unbekannte Täter sind am Wochenende in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Moselstraße in Viersen eingedrungen.

