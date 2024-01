Viersen Einbrecher scheitern an Fenstergriff

An einer guten Fenstersicherung sind am Freitagnachmittag in Viersen unbekannte Einbrecher gescheitert. Die Täter hatten in einem Einfamilienhaus an der Straße Alte Benden ein Loch ins Küchenfenster geschlagen und versuchten offensichtlich, den Fenstergriff umzulegen, um ins Haus zu gelangen. Da der Griff mit einem Schloss gesichert war, glückte den Einbrechern das nicht. Sie zogen unverrichteter Dinge wieder ab. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02162 3770.