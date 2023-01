Einbruch in Viersen Einbrecher stehlen Mobiltelefone aus Geschäft

Süchteln · Bisher unbekannte Täter sind am frühen Freitagmorgen in ein Geschäft an der Hochstraße in Süchteln eingebrochen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hatten die Einbrecher die Scheibe des Mobile-Phone-Ladens eingeschlagen und dann aus dem Geschäft mehrere Mobiltelefone gestohlen.

20.01.2023, 13:13 Uhr

Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in ein Geschäft an der Hochstraße in Süchteln. Foto: dpa/Friso Gentsch

Anschließend flüchteten die Täter nach Polizeiangaben zu Fuß vermutlich in Richtung der Gebrandstraße. Der Vorfall ereignete sich gegen 2.45 Uhr. Das Kriminalkommissariat 2 in Dülken ermittelt und sucht dazu auch nach Zeugen. Wer Hinweise zu den Täter geben kann oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, solle das Kriminalkommissariat telefonisch unter der Rufnummer 02162 3770 kontaktieren.

(naf)