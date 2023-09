Erneut an Schule in Viersen Einbrecher kamen durchs Kellerfenster in die Zweitorschule

Es ist nicht das erste Mal, dass es Einbrecher auf Schulgebäude in der Stadt Viersen abgesehen haben. Und meist nutzen sie die Dunkelheit der Nacht. Vor nicht mal einem Monat, am 24. August, meldete die Polizei, dass Unbekannte in der Grundschule an der Mosterzstraße in Viersen-Süchteln rund 30 iPads mitgenommen hatten; zuvor hatten die Täter das gesamte Gebäude durchsucht. Zwischen Freitag, 1. September, 18 Uhr, und Samstag, 2. September, schlugen Diebe dann in der Brüder-Grimm-Schule an der Josef-Steinbüchel-Straße in Viersen-Süchteln zu. Sie hebelten auf der Suche nach Beute mehrere Bürotüren im Schulgebäude auf. Wie die Polizei nach dem Einbruch mitteilte, habe die geringe Menge Bargeld nicht im Verhältnis zur Schwere der Tat gestanden.