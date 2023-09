Mut zur Lücke in Viersen Ein Mode Pop-up-Store für die Dülkener Innenstadt

Am Hühnermarkt 16 in der Innenstadt herrscht rege Betriebsamkeit. Direkt an der Kreuzung, im historischen Gebäude, in dem der Dülkener Komponist und Heimatdichter Heinz Luhnen wohnte, wird hinter einem großen Schaufenster fleißig eingeräumt. Noch sieht es etwas nach Chaos aus, aber nicht mehr lange.