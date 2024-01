Weihnachtsbaum in Viersen entsorgen Wie der Weihnachtsbaum nach dem Fest noch hilft

Bei Brigitte Bimmermann-Winzker, der Leiterin des Kinder- und Jugendzentrums Josefshaus, steht das Telefon seit Mittwoch kaum noch still. Und das liegt nicht nur an herzlichen Wünschen für das neue Jahr, die die Sozialpädagogin am ersten Öffnungstag erhalten hat. Sondern vielmehr an der jetzt von Ehrenamtlern gestarteten Weihnachtsbaum-Abholaktion. Das Motto heißt ab sofort: „Nicht mehr hacken, nicht mehr sägen - einfach vor die Türe legen“.