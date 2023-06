Mordermittlung in Viersen Getötete 73-Jährige - Ehemann sitzt jetzt in U-Haft

Doch die Ermittler waren skeptisch: An der Leiche der 73-jährigen Ehefrau hätten sich nämlich, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklärten, „massive Spuren stumpfer Gewalt“ befunden. Der Ehemann wurde daraufhin am Mittwoch vorläufig festgenommen.