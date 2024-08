Gebäude in Viersen Ehemaliges Gebetshaus wird Erinnerungsstätte

Am 14. April 1942 – also zwei Jahre später, als auf der Gedenktafel angegeben – erfolgte die öffentliche Enteignung. Die Stadtwerke Viersen wurden Eigentümer und Nutznießer von Haus und Grundstück, bevor sie die Immobilie an private Nutznießer weiterveräußerten, die dieses Haus dann als privates Wohnhaus nutzten. Da die derzeitigen Eigentümer aufgrund ihrer persönlichen Lebensumstände zum Verkauf bereit sind, besteht erstmalig nach der Enteignung in der Zeit des NS-Regimes die Möglichkeit, dieses Gebäude anzukaufen und in Würdigung seiner historischen, kulturellen und religiösen Bedeutung künftig als Gedenkstätte und Ort der aktiven und öffentlich wahrnehmbaren Erinnerungskultur in der Region zu nutzen.