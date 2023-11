Wirtschaft in Viersen EGN bekommt neuen Geschäftsführer

Stefan Visser ist Diplom-Maschinenbauingenieur und verfügt laut SWK über „fundierte Kenntnisse im Entsorgungsmarkt und eine besondere Vertriebs- und Marktexpertise“. Nach einem Einstieg in die Entsorgungsbranche Mitte der 1990er-Jahre bei Schönmackers in Kempen war Visser unter anderem für die RWE Umwelt AG in Essen und Iserlohn sowie später in leitender Funktion für die MVV Umwelt in Mannheim sowie für die EEW Energy from Waste GmbH in Helmstedt tätig, wo er für die Akquisition von 4,6 Mio. Tonnen Abfällen verantwortlich war.