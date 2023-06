Unfall in Viersen-Süchteln E-Scooter-Fahrer (61) schwer verletzt

Der Mann zog sich beim Sturz an der Kreuzung Hindenburgstraße/Humboldtstraße in Viersen-Süchteln so schwere Verletzungen zu, dass er zur stationären Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Fahrer alkoholisiert. Er war auf dem Gehweg unterwegs, fuhr über einen Grünstreifen und stürzte dann auf die Fahrbahn der Hindenburgstraße. Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 16 Uhr.