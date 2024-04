Einkaufen in Viersen Wie die Inhaberin des „Duftwölkchens“ auf ihr erstes Jahr zurückblickt

Ein Jahr ist es her, dass sich die Viersenerin Ilona Schmitt in ihrer Heimatstadt mit einem eigenen Laden in der Fußgängerzone selbstständig gemacht hat. Auf 45 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet sie an der Hauptstraße 80 handgemachte Dekorationen, Düfte, Geschenkartikel. „Duftwölkchen“ heißt das Geschäft. Wie hat sich das Start-up entwickelt?