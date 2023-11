Brauchtum in Viersen-Dülken Sessionseröffnung mit Ritt um die Narrenmühle

Schon lange vor der magischen Uhrzeit 19.11 Uhr, dem offiziellen Beginn des „Dülkener Mühlenritts“, mit dem in Dülken die Karnevalssession eingeritten wird, strömten die Menschen in Richtung Mühle. Die „Musikfreunde Dülken“ sorgten mit seinen mit bunten Lichterketten beleuchteten Instrumenten für die musikalische Unterhaltung. Das Boisheimer Prinzenpaar gab ein Stelldichein. Kostüme wurden in der Schar der Gäste selten, umso zahlreicher aber gelbe Schals gesichtet. Die schützten gut gegen die Novemberkälte, gaben aber vor allem ein Statement ab: „Gloria tibi Dülken“ war darauf zu lesen. Auch dieser Schlachtruf ist Zeile eines traditionellen Liedes, in dem Dülken, die „Stadt der Narreteien“ besungen wird.