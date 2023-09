Bürgerbeteiligung in Viersen Wie kann der Stadtgarten Dülken aufgewertet werden?

Die Stadt will den Stadtgarten Dülken mithilfe von Fördermitteln umgestalten. Durch umfangreiche Maßnahmen und Aufwertungen soll der Park an den Klimawandel angepasst werden. Wichtige Aspekte bei der Neugestaltung sind darüber hinaus Barrierefreiheit und die Verbesserung der Sicherheit. Am Ende soll der Stadtgarten Dülken für die Menschen attraktiver werden.