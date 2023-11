Karneval in Viersen-Dülken Wehmut bei der Kostümbörse

„Für uns ist es ein Abschiednehmen“, sagt Anna Clauß mit Wehmut in der Stimme. Sie gehörte mit zu den Gründungsmitgliedern, als die Karnevalsfrauen 1993 an den Start gingen und den Saal von St. Ulrich füllten. Doch damit ist nun Schluss. „Es war schon etwas rückläufig. In unserem Team schieden einige aufgrund gesundheitlicher Problemen sowie Alter und Wegzug aus. Dann kam Corona, und das hat uns den Hals gebrochen. Wir hatten nur noch einen halb vollen Saal und haben schweren Herzens entschieden, aufzuhören“, fügt Walburga Schinken an und blickt auf ein Engelskostüm mit Flügel und Heiligenschein, an dessen Kragen noch ihr Vorname steht.