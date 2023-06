Geschäftsaufgabe in Viersen-Dülken Ein Antiquitätenhändler nimmt Abschied

Günter Stefes (78) sitzt auf einem Bürostuhl. Dieser Stuhl gehört wohl zu den jüngsten Gegenständen in seinem kleinen Ladenlokal an der Lange Straße 91. Umgeben ist der Dülkener dort von Kommoden, Truhen und Vitrinen. An den Wänden hängen alte Bilder, Geweihe und eine Sammlung von Kruzifixen. Auf Regalen funkeln gläserne Kelche oder mit Gold umrandetes Geschirr. In einem Karton ist eine alte Puppe mit süßem Gesicht, aber nur noch einem Bein zu finden. Dafür hat sie viele zarte Kleidchen.