Erneut Brand in Viersen Mülltonnen und Verteilerkasten abgebrannt - Polizei ermittelt

Es ist nicht der einzige Brand, der zurzeit die Polizei beschäftigt: Es geht außerdem um eine brennende Bank nahe dem Bismarckturm in Viersen am Sonntagmorgen und ein Feuer auf einem Spielplatz in der Gemeinde Brüggen am Sonntagabend. In diesen Fällen kann die Polizei Brandstiftung nicht ausschließen und ermittelt zudem, ob die Vorfälle zusammenhängen können.