Friedhof in Viersen-Dülken Angehörige fassungslos – Unbekannte zerstören 20 Gräber

Die Stadtverwaltung hat Schliffke zufolge die Polizei in Viersen über den Vorfall informiert. Mehr könne sie aber nicht unternehmen, denn: „Die in Frage kommende Straftat der Sachbeschädigung ist ein Antragsdelikt“, erklärt der Stadtsprecher. Das bedeutet: Damit die Polizei die Straftat verfolgen kann, müssen die Betroffenen – also die für die Gräber Verantwortlichen – einen Strafantrag stellen. Die Polizei wird voraussichtlich am Dienstag mehr dazu sagen können, ob sich am Montag Betroffene zu den Sachbeschädigungen gemeldet haben oder ob sie bereits erste Anzeigen aufgenommen hat.