Viersen-Dülken : Unbekannte sprengen Geldautomat – Supermarkt stark beschädigt

Foto: Günter Jungmann 9 Bilder Unbekannte sprengen Geldautomaten in Viersen-Dülken.

Viersen Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag einen Geldautomat im Stadtteil Dülken gesprengt. Wie die Polizei bestätigte, ereignete sich die Tat am Bruchweg - dort sitzt der Supermarkt Kaufland. Um kurz nach 4 Uhr zündeten die Täter den Sprengsatz; die Detonation war so stark, dass Scheiben des Supermarktes zu Bruch gingen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nadine Fischer und Martin Röse Redaktionsleiter RP Viersen

Auch die Decken in dem Bereich des Geldautomates wurden beschädigt. Der Haupteingang war am Freitagmorgen nicht nutzbar. Aber Kunden konnten dennoch einkaufen: Sie wurden durch den Nebeneingang der Bäckerei in den Supermarkt gelassen. Trockenbauer begannen bereits am Vormittag damit, die durch die Wucht der Explosion beschädigten Decken instandzusetzen.

Sehen Sie hier Fotos vom Tatort.