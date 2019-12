Viersen-Dülken : Unbekannte sprengen Geldautomat – Supermarkt stark beschädigt

Viersen Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag einen Geldautomat im Stadtteil Dülken gesprengt und dabei den Vorraum der „Kaufland“-Filiale am Bruchweg erheblich zerstört. Viel Geld dürften die Täter nicht erbeutet haben.

„Da die Spurensicherung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, ist derzeit noch nicht klar, ob die Täter Bargeld erbeutet haben“, erklärte Polizeisprecherin Antje Heymanns am Freitagmittag. „Der Großteil des Bargelds verblieb vor Ort, so dass der mögliche Beuteschaden gering sein dürfte.“ Anwohner sahen zwei dunkel gekleidete Gestalten flüchten und hörten ein Motorengeräusch. Eine groß angelegte Fahndung der Polizei nach den Tätern verlief ohne Ergebnis.

Um 4.06 Uhr zündeten die Täter den Sprengsatz; die Detonation war so stark, dass Scheiben des Supermarktes zu Bruch gingen. Auch die Decken in dem Bereich des Geldautomaten wurden beschädigt. „Vor Ort fanden die Einsatzkräfte den erheblich zerstörten Vorraum“, so die Polizeisprecherin. Pech für die Täter: Der Geldautomat der Postbank war mit einer Farbkartusche gesichert. „Bei gewaltsamem Öffnen der Automaten macht sie die begehrte Beute mit roter Farbe unbrauchbar“, erklärte Heymanns.