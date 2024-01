Große Baustelle in Viersen-Dülken Mehr Sicherheit für die Rheindahlener Straße - Umbau startet

An der Rheindahlener Straße in Dülken wird gebaut. Die Grundstücks-Marketing-Gesellschaft (GMG) der Stadt Viersen baut dort, in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßen, die Kreuzung aus; zudem errichtet die Stadt Viersen eine Bushaltestelle. Was das bringen soll: Die Verkehrssituation wird verbessert, Fußgänger und Radfahrer sind sicherer unterwegs; zudem wird die Wohnqualität besser. Im Zuge dieses Bauvorhabens saniert außerdem der Energieversorger NEW den Kanal.