Ungewöhnliches Angebot in Viersen-Dülken Trost finden beim gemeinsamen Kochen

Die Tischdekoration mit den Blumen und den Kerzen lässt schon einen Hauch von Frühling erkennen. Aber nicht nur das zeichnet den liebevoll gedeckten Tisch im kleinen Saal vom Gemeindezentrum der evangelischen Kirchengemeinde Dülken aus. Die weißen Servietten mit dem Aufdruck „Schön, dass du da bist“ und dem roten Herzen vermitteln ein weiteres Gefühl von willkommen sein und sich wohlfühlen. „Wir passen die Tischdekoration immer an die Jahreszeiten an“, sagt Susanne Vochsen. Die ehrenamtliche Gemeindemitarbeiterin legt gerade letzte Hand an der Kreidetafel an, auf der das Menü zu lesen ist, das später die Teller füllen wird. Eine winterliche Minestrone mit Brot und Datteldip und zum Dessert Schokoladenpudding mit roter Grütze und Espresso.