Sternsinger in Dülken starten Gesegnete Kreide und Spendenüberweisung statt Sternsinger-Besuch

Nicht nur an der Corona-Pandemie liegt es, dass die Gläubigen sich selbst um den Sternsinger-Segen kümmern: Sternsinger fehlen. „Zwar gehen wir noch von Straße zu Straße, aber nicht mehr jedes Jahr, sondern im Zwei-Jahres-Rhythmus“, erläutert Wollschläger. Wenn möglich, erfülle man aber Wünsche: „Wenn jemand darum bittet: ,Könnt Ihr mir ein Kind schicken?’, dann versuchen wir das“, so der Organisator. In St. Cornelius und St. Ulrich ziehen die Sternsinger am Freitag, 5. und am Samstag, 6. Januar, in St. Peter am 6. Januar und in Herz-Jesu am Samstag, 6. und Sonntag, 7. Januar.