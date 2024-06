Brauchtum in Viersen-Dülken St.-Donatus-Bruderschaft feiert Jubiläumsschützenfest

Am Freitag, 7. Juni, heißt es „Dülken bebt“ mit der Band King for a Day. Einlass: 19.30 Uhr, Beginn: 21 Uhr. Am Samstag, 8. Juni, beginnt um 12.30 Uhr der Festumzug in der Schirick und im Bistard. Um 18 Uhr findet der Festzug zum Festzelt statt. Um 19 Uhr geht der Königsgalaball im Festzelt los. Am Sonntag, 9. Juni, treffen sich die Bruderschaftler um 9.30 Uhr zum Gottesdienst in der Herz-Jesu-Kirche. Ab 10.30 Uhr ist der große Zapfenstreich am Lindenplatz zu hören. Es bildet sich der große Festumzug, der in der Königsparade gipfelt. Um 11 Uhr beginnt der Frühschoppen, es schließt sich der Klompenball an.