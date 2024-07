Sommerferienspiele in Dülken Tierische Abenteuer im Ett

Viersen-Dülken · Im Jugendzentrum Ett in Dülken wird in den Sommerferien ein buntes Programm angeboten, bei dem Tiere im Mittelpunkt stehen. Was zur Auswahl steht und was die Kinder dazu sagen.

24.07.2024 , 17:45 Uhr

Kreative Ideen beim Aquariumbau. Foto: Bianca Treffer

Von Bianca Treffer